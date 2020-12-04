Başkan Dutlulu’dan, Akhisar’a yeni parklar ve spor tesisleri müjdesi

Daha yeşil bir Akhisar için çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçeye yeni parklar ve spor tesisleri kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun “Daha Yeşil Bir Akhisar” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 6 farklı mahalledeki park yeri çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili, Ahmet Tınazlı, Bedri Türk ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni parkları ve spor tesislerinin müjdesini veren Başkan Dutlulu, “Akhisarımıza kazandıracağımız yeni parklar ve spor tesisleri için incelemelerde bulunduk. Cumhuriyet, Ulucami, Hürriyet, Reşatbey, Seyitahmet ve Atatürk Mahallelerinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kötü durumda olan parkları da elden geçirerek yeniliyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri için belirlediğimiz alanlara çok amaçlı spor tesislerini de şehrimize kazandıracağız. Akhisar’ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan, Başkan Dutlulu göreve geldiği günden bu yana 15 yeni çocuk oyun parkı, 12 yeni park, 35 parka da yeni oyun grupları eklendiğini bildirildi. Ayrıca yıllarca bakım görmediği için kötü durumda bulunan 11 parkın da peyzaj düzenlemesi, çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmaları ile baştan sona yenilendiği belirtildi. Merkez ve Kırsal mahallelerde bulunan bozuk ve kırık oldukları için kullanılmayan 35 parkın ise eski oyun grupları kaldırıldığı ve yeni modern oyun grupları eklendiği verilen bilgiler arasında yer aldı.

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