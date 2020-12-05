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Ekmek aracının ölümüne neden olduğu Ayşe'nin anne ve babası konuştu

DHA

Ekmek aracının ölümüne neden olduğu Ayşe'nin anne ve babası konuştu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, hafif ticari aracın çarparak ölümüne neden olduğu 3 yaşındaki Ayşe Kaymak'ı kucağında hastaneye yetiştirmeye çalışan baba Halil Kaymak, "Sağımdan ses geldi. Baktığımda çocuğum kafasını kaldırır gibi yaptı. Sonra araç, sürücüsünün gaza basmasıyla çocuğumun kafasının üzerinden geçti" dedi.
Gözü yaşlı anne Berçin Kaymak da, "En ağır cezayı almasını istiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.
Salihli ilçesi Beşeylül Mahallesi 568 Sokak'ta geçtiğimiz pazar günü yaşana kazada, el arabasıyla malzeme taşıyan babasının peşinden yola fırlayan Ayşe Kaymak'a, hafif ticari araç çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, baba Halil Kaymak, ağır yaralı kızını kucağına alıp, yoldan geçen bir otomobille hastaneye götürdü. Ayşe, hastanede yaşamını yitirdi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından aracın 45 RG 301 plakalı ve ekmek dağıtım aracı olduğunu belirledi. Sürücü Mustafa Aktaş yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan Mustafa Aktaş, sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.
ÖNCE ÇARPTI, SONRA ÜZERİNDEN GEÇTİ
Gözyaşları içerisinde kaza günü yaşadıklarını anlatan baba Halil Kaymak, "Bahçe temizliği yaptık. Hatta o gün kızımla bahçeyi kazdık. Onunla birlikte bahçemize marul ve yeşil soğan ektik. Bütün gün bahçede oynadık. İşimiz bitince, yan tarafımızda süren inşaattan bizim tarafa düşen taşlar vardı. Onları el arabası ile atayım dedim. Çocuğum bahçe kapısı önünde oynuyordu. 'Ayşe ben çöpü dökeyim geleyim' dedim. Biraz ilerledim. 10 adım attıktan sonra geriye baktım. 'Çocuk oynuyor' dedim. Çöpün oraya doğru gittim. Sağımdan ses geldi. Çocuğum kafasını kaldırır gibi yaptı. Sonra arabayı süren, gaza basmasıyla çocuğumun kafasının üzerinden geçti" diye konuştu.
'YÜREĞİMİZ YANIYOR'
Baba Kaymak, "Çocuğumu hemen kucağıma aldım. Arkadan gelen aracı durdurdum. Hastaneye götürdüm. Doktor, 'Beyin cerrahın gelmesi lazım hemen" dedi. Kalp masajına başladılar. Beş dakika falan sürmedi, 'Kaybettik' dediler. Yüreğimiz çok yanıyor" dedi.
'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'
Ayakta durmakta güçlük çeken anne Berçin Kaymak da, "Bir anne için çocuğunuzun kafasının üzerinden araç geçti demek o kadar ağır ki. Her şeyim onun içindi. O gün soba yakmaya çıkmıştım, üşümesin diye. Komşu haber verdi. Doktorlara yapılacak bir şey bile bırakmamış. Kafasının üzerinden geçmiş çocuğumun. En ağır cezayı almasını istiyorum.  Kedi olsa, kediye çarpsam döner bakarım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Ersan ERDOĞAN
2020-12-05 10:02:33

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