Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa’da sokaklar boş kalırken şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı Manisa sokaklarında görevliler işlerinin başında vatandaşın sağlığı için ve kentin güzelliği için çalışmaya devam etti

Tüm Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa’da sokaklar sessizliğe bürünürken, şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı. Belediye görevlileri ise işlerinin başında vatandaşın sağlığı ve şehrin güzelleştirilmesi için çalışmalarına devam etti.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından Manisa'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Adeta hayalet şehre dönen Manisa, havadan görüntülenirken şehrin sessizliğinde camilerden okunan salalar yankılandı.

Yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında tüm Türkiye’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa da sessizliğe büründü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kentin en işlek caddelerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Sultan Camisi yol güzergahları boş kalırken sokaklarda sadece görevli ekipler yer aldı. Kentin genelinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlenirken, saat 10.00 itibariyle açılan market ve fırınlarla birlikte bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Boş kalan sokaklarda ise sokak hayvanları özgürce uzanıp gezdi.

Emniyet ekipleri de şehrin önemli kavşak noktalarında bekleyerek, denetimlerde bulunurken, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamuözel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketlerinin açık olduğu Manisa'da, belediye ekipleri de mesailerine devam etti.



Belediye ekipleri görevlerinin başında

Sokağa çıkma kısıtlamasında çalışanlardan biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi elektrik ekibi personeli Derviş Gül, “Sokağa çıkma yasağında Manisa’yı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız evlerinde kalsınlar, sağlıkla kalsınlar. Bizim için önemli olan bu. Bizim için önemli olan vatandaşın sağlığı. Manisa’yı seviyoruz” derken Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan Abdullah Sevdalı da şunları söyledi:

“Şehzadeler Belediyesinde çalışıyorum. Vatandaşlarımız temizlik istiyorlar. Biz de temizliği yapıyoruz. Onlar yeter ki evlerinde kalsın biz temizliği yaparız. Manisa sağlıkla kalsın.”

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