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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Turgutlu için çalışıyorlar

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında Turgutlu için çalışıyorlar

Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret ederek hem kolaylıklar diledi hem de son durum hakkında bilgiler aldı.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da Turgutlu Belediyesi şantiyesini ziyaret ederek çalışmalarına devam eden ekiplerle bir araya geldi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yenilenen cadde ve sokaklardan sökülen parke taşlarını seçerek yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Bu sayede belediye önemli bir tasarruf sağlamış oluyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise rutin çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi kendi bankını üretiyor
Turgutlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şantiyede kurulan atölyede Turgutlu’nun farklı noktalarında kullanılmak üzere banklar üretiliyor. Ayrıca tohumdan dikim aşamasına gelene kadar tüm çiçekler yine Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yetiştiriliyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: “Kendi banklarımızı kendimiz üretiyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından şantiyemizde ilçemizin farklı noktalarında kullanılmak üzere bank üretimi yapıyoruz. Birçok alanda tasarruf sağlayarak Turgutlu'nun parasını boşa harcamıyoruz. Turgutlu'nun farklı noktalarında kullandığımız parke taşı, çiçek ve bank gibi ürünleri kendimiz üreterek ve aldığımız tasarruf tedbirleri sayesinde belediyemizin kaynaklarını doğru kullanıyoruz.” dedi.
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Irlamaz Refik Pınar Okulu'nda, Çampınar Köy Konağında, Irlamaz Camiinde, Temrek Mahallesindeki kiraz alım yerinde, Musulcalı Mahallesinde kaldırım taşlarında boyama çalışmalarına, Turgutlu Meslek Yüksekokulunda budama çalışmasına ve Ecrin sokakta çim ekme çalışmasına devam ediyor.
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Akın, “Daha güzel bir Turgutlu için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Belediyemiz şantiyesini ziyaret ederek sokağa çıkma yasağında da çalışmalarına devam eden ekiplerimize kolaylıklar diledik. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz budama sonrası çıkan odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için hazır hale getiriyor. Ayrıca ilçemizin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlara dikilmek üzere tohumdan dikim aşamasına kadar kendi şantiyemizde yetiştirdiğimiz çiçeklerin bakımı devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise yenilenen cadde ve sokaklardan söktüğümüz parke taşlarını seçip temizleyerek tekrar kullanıma hazır hale getiriyor. Bu sayede büyük bir tasarruf sağlamış oluyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ayrıca Irlamaz Refik Pınar Okulu'nda, Çampınar Köy Konağında, Irlamaz Camiinde, Temrek Mahallemizdeki kiraz alım yerinde, Musulcalı Mahallemizde kaldırım taşlarında boyama çalışmalarına, Turgutlu Meslek Yüksekokulunda budama çalışmasına ve Ecrin sokakta çim ekme çalışmasına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise rutin çalışmalarına devam ediyor. Daha güzel bir Turgutlu için çalışmalarımıza yaptığımız program çerçevesinde devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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