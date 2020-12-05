TBL: Manisa BBSK: 86- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 84

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi’nin 8. Haftasında, sahasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’i 8684 yendi.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 8. Hafta Karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Tekin Özübir, Ozan Gönen, Mustafa Candemir Tabak
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (26), Kaan (5), Tolga (8), Ramazan (3), Gökhan (7), Calvin (17), Alican (9), Umut (9), Recep (2)
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Merkezefendi Belediye Denizli Basket: Levant (8), Merthan (13), Deniz (7), Ümit (1), Bertan (3), Dwight (19), Kılıçarslan, Gökhan (7), Mustafa (3), Barış (23),
Baş Antrenör: Hikmet Şahin Ateşdağlı
1.Periyot: 1724
2.Periyot: 2111
3.Periyot: 2226
4.Periyot: 1413
Uzatma: 1210
Maç Sonucu: 8684 Manisa lehine
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.