Manisaspor'da Hüseyin Tok'un anne acısı

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'nci Grup ekiplerinden Manisaspor'da aynı zamanda kulübün eski futbolcularından olan sportif direktör Hüseyin Tok, anne acısıyla sarsıldı. Koronavirüse yakalanıp 5 gündür memleketi Sakarya'da tedavi gördüğü öğrenilen, kalbinde ritim bozukluğu ve tansiyon rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilen 65 yaşındaki Fatma Tok kurtarılamadı. Manisaspor, Tok ve ailesi için başsağlığı mesajı yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-12-06 13:11:15



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