MASKİ, su tasarrufu konusunda bir kez daha uyardı MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: "Su tüketimine dikkat edilmezse önümüzdeki süreçte sıkıntılı günler bizleri bekliyor"

İklim değişikliğine bağlı kuraklığın Manisa’yı etkisi altına aldığı şu günlerde MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, su tasarruf konusuna dikkat çekerek yaptığı açıklamada, “Su kaynaklarımız sınırsız değil. Su tüketimine dikkat edilmezse önümüzdeki süreçte sıkıntılı günler bizleri bekliyor. Bireylerin bilinçli su tüketiminden tarımsal üretime ve sanayi kuruluşlarına kadar sürdürülebilir su kullanımını teşvik etmeliyiz” dedi.

Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesinde 20062007 yılından bu güne kadar en az yağışın düştüğü ikinci bir dönem yaşadığımız şu günlerde Manisa da kuraklık ile karşı karşıya kaldı. Bilinçsiz ve aşırı su tüketimi nedeniyle Manisa’da hem yüzey sularının hem de yeraltı su kaynaklarının hızla tükendiğini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, su tasarrufu konusuna dikkat çekti.



“Su seviyesi 400 metrelere düştü”

Manisa'nın kente içme suyu sağlama anlamında baraj depolama tesisi bulunmadığını, genelde içme suyunu yer altı sularıyla elde ettiklerini vurgulayan Aslay, "Manisa’da yaklaşık 1,5 milyon kişiye içme suyu temin ediyoruz. 2 binin üzerinde sondajımız var. Sadece son 5 yılda 400’ün üzerinde yeni sondaj açtık. Her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da yer altı suları daha derinlere iniyor. 1520 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya bugün 350400 metrelerde ulaşıyoruz”dedi.



“İçme suyuna her geçen gün yeni kaynaklar ekliyoruz”

MASKİ Genel Müdürü Aslay, ayrıca kentin içme suyunun arttırılması noktasında yeni içme suyu kaynakları eklediklerini dile getirerek, "Yağışların azalması Demirköprü barajı gibi tarımsal sulama barajlarındaki suları da tükenme noktasına getirdi. Eğer yağışlar istenilen düzeyde olmazsa önümüzdeki yaz, gıda ürünlerinin yetiştirilmesinde ciddi sıkıntılar bizleri bekliyor” diye konuştu.



“Suyumuzu korumalıyız”

Su kaynaklarının sınırsız olmadığının altını çizen Aslay, “Öncelikle hepimizin bilmesi gereken su kaynaklarımızın sınırsız olmadığıdır. Şu an su fakiri bir ülke konumundayız. Suyumuzu korumazsak, 1520 yıl sonra su kıtlığı çeken bir ülke durumuna düşeceğiz. İzmir ve İstanbul gibi şehirlerimizin içme suyu kaynakları alarm vermeye başladı. Böyle giderse 2018 yılında Güney Afrika’nın başkenti Capetown’da olduğu gibi ülkemizde de içme suyunun kullanım miktarı 25 litre ile sınırlandırılabilir. Ancak her zaman söylediğimiz gibi susuzluk kaderimiz değil! 2021 yılının 'Susuzlukla Mücadele Yılı' veya 'Su Tasarrufu Yılı' ilan edilmesini öneriyoruz” dedi.



“Su kaynaklarımızın korunmasına büyük önem veriyoruz”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay son olarak, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, su kaynaklarımızın korunmasına büyük önem veriyor. Bu kapsamda içme suyu şebekelerimizde kayıp kaçak oranını düşürmek için 2 bin 200 kilometre yeni içme suyu hattı yaptık. İçme suyu depolarımızdaki sızıntıları önlemek ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı su temin etmek amacıyla binden fazla içme suyu depomuzu baştan aşağıya yeniledik. Tabi su kaynaklarımızı kirlilikten korumak da bu süreçte çok önemli. Bugüne kadar atık su arıtma tesislerine 300 milyon TL yatırım yaparak 200 milyon metreküp evsel nitelikli atıksuyu arıttık ve sağlıklı bir şekilde doğaya geri dönüşünü sağladık. Ancak sadece bizim çabamız yeterli değil. Ülke çapında suyun sürdürülebilirliğini sağlayacak yeni önlemler almalıyız. Bireylerin su tüketiminden tarımsal üretime ve sanayi kuruluşlarına kadar sürdürülebilir su kullanımını teşvik etmeliyiz” diye konuştu.

