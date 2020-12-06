Manisa’nın altyapı çalışmaları hakkında önemli bilgiler veren MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Manisa’nın altyapısının insan vücudundaki damarlar gibi olduğuna işaret ederek, “Manisa merkezde günde ortalama 4050 civarında kanalizasyon tıkanıklığı ihbarı alıyoruz. Bu ihbarların önüne geçebilmek kanalizasyon tıkanıklığının son bulması içinde vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Kanalizasyonları çöplük gibi kullanıyoruz. Temizlik yapan arkadaşlarımız kanalizasyon içerisinden çıkarttıklarını gördüğümüzde şaşıp kalıyoruz" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, katıldığı televizyon programında altyapı hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Deniz, “Kanalizasyon dairesi başkanlığı olarak Manisa’nın mülki sınırları içerisinde 13 bin 800 kilometrekarelik alana hizmet veriyoruz. Bu kapsamda merkezde yapılan altyapı faaliyetleri artık kırsala da yayılmış durumda. MASKİ olarak kanalizasyon altyapısında 250 kilometreye tekabül eden hat çalışması yaptık. Bunun yanında 60 kilometre yağmursuyu hattı döşemesini gerçekleştirdik" dedi.

Altyapıda yeni çalışmaların müjdesini Başkan Cengiz Ergün’ün verdiğini de sözlerine ekleyen Deniz, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, gündeme getirdiği 260 milyon TL’lik bir altyapı hamlesinin müjdesini verdi. Bu çalışmalar, ilk olarak planlanıp projelendiriliyor. Ardından ihaleye çıkılarak yüklenici firma tarafından yapılıp halkımızın hizmetine sunuluyor. Hizmet anlayışı ile altyapı çalışmalarında kıyaslama yapacak olursak bazı Büyükşehirlerin gelirlerine baktığımızda bizim elde ettiğimiz az bir gelir ile onlara göre çok daha fazla altyapı yapıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bu konuda gerekli kararları alarak iller bankası nezdinde başvurduğumuz kredi ile bu hizmetleri birer birer hayata geçiriyor. Bizler de altyapı bakımı ve tadilatlarının devamlılığını sağlıyoruz. MASKİ’de yaptık bitti anlayışı yoktur. Çalışma tamamlandıktan sonra bunun devamlılığı vardır. Ekiplerimizce bu hizmetlerin takibi, temizliği, tadilatı ve tamiratları kontrol edilerek yapılmaktadır. Ekiplerimiz bir çeşit sağlık çalışanı gibi şehrimizin her hangi bir yerinde yaşanan tıkanıklığa anında müdahale ederek çözüme kavuşturuyor” dedi.



“Kanalizasyonları çöplük gibi kullanıyoruz”

Kanalizasyonlarda yaşanan tıkanıklığın önüne geçilebilmesi adına önemli konulara değinen Deniz, “Manisa’da en çok yaşadığımız sorunların başında kanalizasyon tıkanıklığı geliyor. Bu soruna da anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Manisa merkezde günde ortalama 4050 civarında kanalizasyon tıkanıklığı ihbarı alıyoruz. Bu ihbarların önüne geçebilmek kanalizasyon tıkanıklığının son bulması içinde vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Kanalizasyonları çöplük gibi kullanıyoruz. Temizlik yapan arkadaşlarımız kanalizasyon içerisinden çıkarttıklarını gördüğümüzde şaşıp kalıyoruz. Ve bu çıkanları da vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Kanalizasyonlar çöplük değildir. Kanalizasyonları temiz tutarsak vücudumuzdaki damarlar gibi şehrin damarlarını da açık tutarız ve sorun yaşamayız. Bu tıkanıklıklar aslında kullanımdan kaynaklanıyor” diye konuştu.

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