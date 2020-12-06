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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'ya 60 günde 80 bin metrekarelik yeşil alan

İHA

Manisa'ya 60 günde 80 bin metrekarelik yeşil alan

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, daha güzel ve daha yeşil alanlar oluşturmak amacıyla yoğun çaba sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi 60 gün gibi kısa sürede 80 bin metrekarelik yeşil alanı Manisalıların kullanımına sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatının bu alanların 17 ilçede katlanarak artması yönünde olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Önümüzdeki bahar ayında hedeflerimiz daha büyük" dedi.
Manisa'da vatandaşların kullanımında olan yeşil alanı arttırmak için yoğun mesai harcayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde yeşillendirme çalışmalarına ivme kazandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı'nın müşterek çalışmaları neticesinde birçok atıl alan Manisalıların kullanımına sunuldu. 60 gün gibi kısa bir süre içerisinde yapılan 80 bin metrekarelik peyzaj uygulaması Manisa'yı daha güzel bir hale getirdi.

"Yeni peyzaj alanları için çalışmalar devam ediyoruz"
Yeni peyzaj alanlarının oluşturulabilmesi amacıyla çalışmalara ve incelemelere devam ettiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Yeşil Manisa, Güzel Manisa sloganıyla ve Cengiz Başkanımızın talimatlarıyla yeşillendirme çalışmalarına ciddi bir ivme kazandırdık. 60 gün gibi bir süre zarfında 80 bin metrekare peyzaj alanı kazandı Manisa'mız. Başta Kent Estetiği Dairemiz, Fen İşleri Dairemiz ve Yol Yapım ve Onarım Dairemize müşterek çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 5789 Bulvarında 35 bin metrerakelik peyzaj çalışması yapıldı" dedi.

"Hedeflerimiz daha büyük"
301 Maden Şehidi için oluşturulan hatıra korusunun bulunduğu alanda da 30 bin metrekarelik alanın yeşillendirildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bunun dışında da Sanayi Sitesi içerisinde Manisa Barosu'nun yanında, Laleli Cumartesi Pazarı'nın üzerinde, Turgutlu Caddesinde, Akhisar ring yolunda, Soma'da Maden Şehitleri Caddesi ve Yavuz Selim Caddesi, Kula'da, Selendi'de, Gölmarmara'da 6 Eylül Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nda 17 ilçede toplamda 80 bin metrekare peyzaj alanı tamamlandı. Tabi otomatik sulamalarıyla ağaçlandırmalarıyla yapıldı bu işler. Artık sezonumuzu kapattık. Bahar sezonunda 60 gün gibi bir sürede tamamlandı bu işler. Önümüzdeki bahar ayında hedeflerimiz daha büyük. Cengiz Başkanımızın talimatı bu alanların 17 ilçede daha fazla katlanarak artması yönünde. Biz de 12 aylık sürede bunların altyapısını oluşturup bahar ayında da hızlı bir şekilde uygulamak istiyoruz. Pandemi sürecini atlatıp insanların sokağa çıktığında daha yeşil alanlara kavuşmuş olmalarını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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