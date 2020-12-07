Atıl alan yeşil alana dönüştü

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İl genelinde yeşil alanların arttırılması noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Akhisar Otogarı önünde bulunan ve vatandaşlardan şikayet alan atıl alanda Fen İşleri Dairesi Başkanlığıyla birlikte peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yaparak, alana yeniden hayat verdi. Vatandaşlar, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Akhisar’da otogar önünde bulunan ve atıl durumda kalan, geceleri de karanlık nedeniyle güvenlik sorunu oluşturan alana Manisa Büyükşehir Belediyesi el attı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede peyzaj çalışması yaptı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanın aydınlatmaları yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alan yeniden hayat bulurken, güvenlik noktasında yaşanabilecek sorunların da önüne geçilmiş oldu. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan Akhisarlı vatandaşlar, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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