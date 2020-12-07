Akhisar Belediyesi, en düşük asgari ücreti 3.100 TL yaptı

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Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesindeki en düşü işçi maaşının 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 2021 yılında Akhisar Belediyesinde çalışan işçilerin alacağı ücreti açıkladı. Sosyal medyadan mutlu haberi paylaşan Başkan Dutlulu, “2021 yılında yüzler gülsün diye belediyemizde çalışan emekçilerimizin asgari ücreti 3.100 TL’den az olmayacak. Darısı tüm Türkiye’deki emekçi kardeşlerimizin başına” ifadelerini kullandı.

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