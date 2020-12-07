Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 275 bin 850 TL ceza

Manisa Valiliği 4 Aralık saat 21.00'da başlayan ve 7 Aralık saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında tedbir ve yasaklara uymadığı tespit edilen 202 kişi ve işletmeye toplam 275 bin 850 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Manisa'da Covid19 kapsamında yapılan denetimlerde 275 bin 850 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 Aralık 2020 tarihi saat 21.00’dan itibaren 7 Aralık 2020 tarihi saat 05.00’a kadar İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid19 tedbirlerine karşı ilimiz genelinde yapılan denetimlerde 139 ekip ve toplam 399 personel sahada görev aldı. 202 kişi/işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 275 bin 850 TL idari para cezası uygulandı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.