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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İbrahim K. (74) idaresindeki 45 U 3398 plakalı Renault Toros marka otomobil ile Ramazan D.'nin (28) kullandığı 45 TB 281 plakalı Hyundai Accent otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü İbrahim K.'nın yanında bulunan eşi Hadise K. (70) yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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