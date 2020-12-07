Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ’den yapılandırma çağrısı

İHA

MASKİ’den yapılandırma çağrısı

MASKİ Genel Müdürlüğü, borçların yapılandırılması için çıkan yeni kanun kapsamında MASKİ’ye borcu olan mükelleflerin 31 Aralık Perşembe günü mesai bitimine kadar borçlarını yapılandırabileceğini duyurdu.
MASKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan vatandaşlar veya mükelleflerin, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında, borçların yeniden yapılandırılması için 31 Aralık 2020 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “17 Kasım 2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında; MASKİ Genel Müdürlüğüne 31.08.2020 tarihi itibariyle ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 50 indirim uygulanması, yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle ödenmesi, yapılandırılan borçların peşin ve taksit ödemelerinde, MASKİ Genel Müdürlüğünün anlaşmalı olduğu banka kredi kartları ile peşin veya taksitli olarak ödenmesi gibi imkanlar da mükelleflere sağlanmıştır. Başvurular için MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası ile Yarhasanlar MASKİ Ek Hizmet Binasında, merkez ilçeler dışında ilçe şefliklerine Borç Yapılandırma işlemleri Müracaat ve Başvuru Noktaları oluşturulmuştur. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ikamet eden vatandaşlarımız belirtilen bu başvuru ve müracaat noktalarından 31 Aralık 2020 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerine devam etti
YEREL HABERLER Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerine ...
Vali Karadeniz, pandemi hastanesinde bilgi aldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, pandemi hastanesinde bilgi aldı
MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek
YEREL HABERLER MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 275 bin 850 TL ceza
YEREL HABERLER Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 275 bin 850 TL ceza
MABEM’de uzaktan eğitim başladı
YEREL HABERLER MABEM’de uzaktan eğitim başladı
Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL yardım
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 ...
Park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonet park halindeki tırın dorsesine çarptı
YEREL HABERLER Park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı Manisa'nın ...
Büyükşehir hijyen seferberliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir hijyen seferberliğini sürdürüyor
Turgutlu’da yol şerit çizgileri yenilendi
YEREL HABERLER Turgutlu’da yol şerit çizgileri yenilendi
Akhisarspor'da kötü gidiş sürüyor
YEREL HABERLER Akhisarspor'da kötü gidiş sürüyor
Kapaklı Camiinde LED aydınlatma
YEREL HABERLER Kapaklı Camiinde LED aydınlatma
Başkan Bilgin: “Asgari ücret 3.100 TL olmalı”
YEREL HABERLER Başkan Bilgin: “Asgari ücret 3.100 TL olmalı”
Turgutlu Belediyesi namağlup liderden puan aldı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi namağlup liderden puan aldı
Akhisar Belediyesi, en düşük asgari ücreti 3.100 TL yaptı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, en düşük asgari ücreti 3.100 TL ...
Atıl alan yeşil alana dönüştü
YEREL HABERLER Atıl alan yeşil alana dönüştü
Salihli’de yaya geçitleri ve önce yaya ikonları yenilendi
YEREL HABERLER Salihli’de yaya geçitleri ve önce yaya ikonları ...
Filyasyon ekipleri, ev ev virüsün izini sürüyor
YEREL HABERLER Filyasyon ekipleri, ev ev virüsün izini sürüyor
Manisa'ya 60 günde 80 bin metrekarelik yeşil alan
YEREL HABERLER Manisa'ya 60 günde 80 bin metrekarelik yeşil alan
Turgutluspor'un büyük hasreti bitiyor
YEREL HABERLER Turgutluspor'un büyük hasreti bitiyor
'Kanalizasyonları çöplük gibi kullanıyoruz'
YEREL HABERLER 'Kanalizasyonları çöplük gibi kullanıyoruz'
Manisaspor'da Hüseyin Tok'un anne acısı
YEREL HABERLER Manisaspor'da Hüseyin Tok'un anne acısı
MASKİ, su tasarrufu konusunda bir kez daha uyardı MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: "Su tüketimine dikkat edilmezse önümüzdeki süreçte sıkıntılı günler bizleri bekliyor"
YEREL HABERLER MASKİ, su tasarrufu konusunda bir kez daha ...
Ahmetli'de işçilerin yüzünü güldüren sözleşme
YEREL HABERLER Ahmetli'de işçilerin yüzünü güldüren sözleşme

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X