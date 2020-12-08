'Kuş cenneti' Marmara Gölü'nde derinlik 40 santimetreye düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kuş cenneti' Marmara Gölü'nde derinlik 40 santimetreye düştü

DHA

'Kuş cenneti' Marmara Gölü'nde derinlik 40 santimetreye düştü


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan ve 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya kaldı. Kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığı gölde, derinlik 40 santimetreye düşerken, kayıkların karaya oturmasıyla balıkçılık bitme noktasına geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen, ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Manisa'daki Marmara Gölü'nde kuraklık tehlikeli boyutlara ulaştı. Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu, Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler ile Saruhanlı ilçesine bağlı Kılcanlar mahallelerindeki 2 bin vatandaşın geçim kaynağı olan göl, 500 metre içeri çekilirken, gölün en derin yeri 40 santimetreye kadar düştü. Kuruma noktasına gelen gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitme noktasına geldi. Tehlike çanlarının çalınmaya başladığı gölün durumu bölge halkını da endişelendiriyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, göldeki suyun bitmek üzere olduğunu belirtip, yeniden canlandırılması için yetkililerden destek istedi.
Suyu kuraklık nedeniyle bitmek üzere olan gölün yeniden canlanması için yetkililerden destek isteyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Maalesef göldeki suyumuz bitmek üzere. 10 ton suyumuz kaldı. Bundan 2, 3 ay önce suyun derinliği 80 santimetreye kadar düşmüştü fakat şu an gölümüzün en derin yeri 40 santimetreyi geçmiyor. Bu gölümüzün en büyük özelliği de tarımsal sulamada kullanılıyor. Buradan İzmir'in Menemen ilçesine kadar suyumuz gidiyordu. Gölün yakınındaki mahalleler dahi susuz kaldı. Balıkçılık kooperatifimiz çok güçlüydü. Suyun 500 metre çekilmesi nedeniyle maalesef artık balıkçılık yapılamıyor. Buradan geçinen yüzlerce balıkçı ailemiz şu an zor durumda. Bu gölümüz Gördes'ten gelen Kum Çayı ile besleniyordu. Oraya baraj yapılınca o çay, baraja akmaya başladı. Suyu artık buraya gelmiyor. Covid-19'da tarımın ne kadar çok değerli olduğunu gördük. Yetkililerden, bu gölü bir an önce kurtarılmalarını, tekrar tarımsal sulamada kullanılmasını sağlamalarını, balıkçılığın sürmesini, buraya gelen pek çok kuş türünün gelerek tekrar canlanması için ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Değerlendirme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ömer Erefe de, "Bu sene gölün kurumasından dolayı balık hiç çıkmadı. Gölün en derin yeri 40 santimetre. Kayık yürümüyor. Balık çıkmadığı için göle de açılmıyoruz. Göl artık ölüme terk edildi. Yukarıdan bakıldığında su var gibi görünüyor ama içerisine girip suyu ölçen yok. 120 balıkçı üyemiz vardı. Ben dahil tüm balıkçılar mağdur. Şu an ise balıkçılık yapan yok" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-12-08 08:38:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Mahallesi yeni bir parka kavuşuyor
YEREL HABERLER Atatürk Mahallesi yeni bir parka kavuşuyor
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerine devam etti
YEREL HABERLER Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında hizmetlerine ...
MASKİ’den yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER MASKİ’den yapılandırma çağrısı
Vali Karadeniz, pandemi hastanesinde bilgi aldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, pandemi hastanesinde bilgi aldı
MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek
YEREL HABERLER MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 275 bin 850 TL ceza
YEREL HABERLER Manisa'da kısıtlamaya uymayanlara 275 bin 850 TL ceza
MABEM’de uzaktan eğitim başladı
YEREL HABERLER MABEM’de uzaktan eğitim başladı
Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 TL yardım
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesinden işyeri kapanan esnaflara 500 ...
Park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kamyonet park halindeki tırın dorsesine çarptı
YEREL HABERLER Park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı Manisa'nın ...
Büyükşehir hijyen seferberliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir hijyen seferberliğini sürdürüyor
Turgutlu’da yol şerit çizgileri yenilendi
YEREL HABERLER Turgutlu’da yol şerit çizgileri yenilendi
Akhisarspor'da kötü gidiş sürüyor
YEREL HABERLER Akhisarspor'da kötü gidiş sürüyor
Kapaklı Camiinde LED aydınlatma
YEREL HABERLER Kapaklı Camiinde LED aydınlatma
Başkan Bilgin: “Asgari ücret 3.100 TL olmalı”
YEREL HABERLER Başkan Bilgin: “Asgari ücret 3.100 TL olmalı”
Turgutlu Belediyesi namağlup liderden puan aldı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi namağlup liderden puan aldı
Akhisar Belediyesi, en düşük asgari ücreti 3.100 TL yaptı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi, en düşük asgari ücreti 3.100 TL ...
Atıl alan yeşil alana dönüştü
YEREL HABERLER Atıl alan yeşil alana dönüştü
Salihli’de yaya geçitleri ve önce yaya ikonları yenilendi
YEREL HABERLER Salihli’de yaya geçitleri ve önce yaya ikonları ...
Filyasyon ekipleri, ev ev virüsün izini sürüyor
YEREL HABERLER Filyasyon ekipleri, ev ev virüsün izini sürüyor
Manisa'ya 60 günde 80 bin metrekarelik yeşil alan
YEREL HABERLER Manisa'ya 60 günde 80 bin metrekarelik yeşil alan
Turgutluspor'un büyük hasreti bitiyor
YEREL HABERLER Turgutluspor'un büyük hasreti bitiyor
'Kanalizasyonları çöplük gibi kullanıyoruz'
YEREL HABERLER 'Kanalizasyonları çöplük gibi kullanıyoruz'
Manisaspor'da Hüseyin Tok'un anne acısı
YEREL HABERLER Manisaspor'da Hüseyin Tok'un anne acısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X