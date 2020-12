'Kuş cenneti' Marmara Gölü'nde derinlik 40 santimetreye düştü

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan ve 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya kaldı. Kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığı gölde, derinlik 40 santimetreye düşerken, kayıkların karaya oturmasıyla balıkçılık bitme noktasına geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen, ayrıca tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Manisa'daki Marmara Gölü'nde kuraklık tehlikeli boyutlara ulaştı. Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu, Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler ile Saruhanlı ilçesine bağlı Kılcanlar mahallelerindeki 2 bin vatandaşın geçim kaynağı olan göl, 500 metre içeri çekilirken, gölün en derin yeri 40 santimetreye kadar düştü. Kuruma noktasına gelen gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitme noktasına geldi. Tehlike çanlarının çalınmaya başladığı gölün durumu bölge halkını da endişelendiriyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, göldeki suyun bitmek üzere olduğunu belirtip, yeniden canlandırılması için yetkililerden destek istedi.

Suyu kuraklık nedeniyle bitmek üzere olan gölün yeniden canlanması için yetkililerden destek isteyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Maalesef göldeki suyumuz bitmek üzere. 10 ton suyumuz kaldı. Bundan 2, 3 ay önce suyun derinliği 80 santimetreye kadar düşmüştü fakat şu an gölümüzün en derin yeri 40 santimetreyi geçmiyor. Bu gölümüzün en büyük özelliği de tarımsal sulamada kullanılıyor. Buradan İzmir'in Menemen ilçesine kadar suyumuz gidiyordu. Gölün yakınındaki mahalleler dahi susuz kaldı. Balıkçılık kooperatifimiz çok güçlüydü. Suyun 500 metre çekilmesi nedeniyle maalesef artık balıkçılık yapılamıyor. Buradan geçinen yüzlerce balıkçı ailemiz şu an zor durumda. Bu gölümüz Gördes'ten gelen Kum Çayı ile besleniyordu. Oraya baraj yapılınca o çay, baraja akmaya başladı. Suyu artık buraya gelmiyor. Covid-19'da tarımın ne kadar çok değerli olduğunu gördük. Yetkililerden, bu gölü bir an önce kurtarılmalarını, tekrar tarımsal sulamada kullanılmasını sağlamalarını, balıkçılığın sürmesini, buraya gelen pek çok kuş türünün gelerek tekrar canlanması için ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Değerlendirme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ömer Erefe de, "Bu sene gölün kurumasından dolayı balık hiç çıkmadı. Gölün en derin yeri 40 santimetre. Kayık yürümüyor. Balık çıkmadığı için göle de açılmıyoruz. Göl artık ölüme terk edildi. Yukarıdan bakıldığında su var gibi görünüyor ama içerisine girip suyu ölçen yok. 120 balıkçı üyemiz vardı. Ben dahil tüm balıkçılar mağdur. Şu an ise balıkçılık yapan yok" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-12-08 08:38:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.