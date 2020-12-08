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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da yollara kış bakımı

İHA

Manisa’da yollara kış bakımı

Coğrafi şartlardan dolayı kış aylarının sert geçtiği yol güzergahlarında, Manisa Büyükşehir Belediyesi, bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Su debisinin yüksek olduğu bölgelerde, yola suların çıkmasını önlemek amacıyla Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kutu menfez döşüyor.
Yollarda ulaşım kalitesini arttırmak ve vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve bakım çalışmalarına dört mevsim devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, su debisinin yüksek olduğu bölgelerde yola su çıkmasını önlemek amacıyla kutu menfez döşüyor. Yapılan çalışmanın ardından yolların daha güvenli bir hale geldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Su geçişlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli yerlerde menfez döşemesi yapıyoruz. Çalışmalarımız planlı bir şekilde il genelinde devam edecek” dedi.

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