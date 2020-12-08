Mimar Sinan Bulvarı artık daha yeşil

Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir Manisa oluşturmak için giriştiği çalışmalara Mimar Sinan Bulvarı ile devam etti. Bulvar üzerinde temizlik ve bakım faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını fırsat bilerek, boş olan 62 adaya 6 bin 500 adet zakkum dikerek yeşillendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda yapılan peyzaj çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Trafik sıkışıklığının olmaması dolayısıyla hafta sonunu fırsat bildiklerini belirten Göktaş, “Mimar Sinan Bulvarı’ndaki ağaçların budamasını gerçekleştirdik. Temizlik ve bakım faaliyetlerimiz de tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile daha yeşil bir Manisa için çalışıyoruz. Bu kapsamda boş olan 62 adayı da 6 bin 500 adet zakkum fidanı ile donattık. Daha yeşil bir Manisa için görevimizin başındayız” diye konuştu.

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