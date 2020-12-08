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Manisa'da belediye başkanına çifte soruşturma İçişleri Bakanlığından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’a soruşturma izni

İHA

Manisa'da belediye başkanına çifte soruşturma İçişleri Bakanlığından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’a soruşturma izni

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun hakkında bir işletmecinin yaptığı suç duyurusu kapsamında, mahkeme kararına uymamak ve usulsüz tahliye yapma işlemlerinden İçişleri Bakanlığı tarafından çifte soruşturma izni verildi.
Kula’da bir işletmecinin Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından incelenen konu kapsamında, Başkan Tosun hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'un 6. maddesi gereğince 2 ayrı konudan soruşturma izni verilmesine karar verildi.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 17.07.2020 tarih ve Kontrol Başkanlığı’nın 2020129 numaralı kararında; “Usulsüz davranışlarından dolayı hukuki süreç başlatılan Hüseyin Tosun hakkında, kira sözleşmesinin 31 ve 35, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352 ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. Maddelerine aykırı hareket ettiği anlaşılmış, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkındaki kanunun 6. maddesi gereğince ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddelerine aykırı hareket ettiği tespit edilmiş, 4483 sayılı sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkındaki kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"Kula Belediyesine karşı haklı davamı kazandım"
Kula Belediyesi tarafından usulsüzce kafeteryasının tahliyesinin yapıldığını belirten davacı Sabri Onaran, "Kent meydanında bulunan ve Kula’nın gözde mekanlarından olan kafeterya ve çay bahçesi 04.03.2017 tarihinde usulsüz olarak Kula Belediyesince tahliyesi yapılmıştı. Tahliyesi yapılan kafeterya ise Kula Belediye Meclisi kararıyla hukuka aykırı bir şekilde Kula Belediyesine ait Kula Beşibiryerde A.Ş.’ye tahsisi yapılmış olup, yine aynı şirket tarafından hem usulsüz, hem kanunlara aykırı olarak ihale yapılmadan başka bir şahsa kiraya verilmişti. Ben de Kula Belediyesinin kanunlara aykırı uygulamalarına karşı bir hukuk mücadelesi başlatmış olup, neticesinde Kula Belediyesine karşı haklı davamı kazandım. Bu durumla ilgili olarak Kula Kaymakamlığının tahliyenin reddi kararına uymayan Kula Belediyesi ile Kula Kaymakamlığı arasında mahkeme süreci yaşanmış olup, icra ya da mahkeme kararı olmadan yapılan usulsüz tahliye için Kula Kaymakamlığı lehine mahkemece karar verilmiştir. Bu karar neticesinde usulsüz tahliye kararı iptal edilmiştir" dedi.

"Başkan Tosun kendini kanunun üzerinde gördü"
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un kanuna uymadığını savunan Onaran, "Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, kendini hukukun üzerinde görerek her iki mahkeme kararını da uygulamayarak suç işlemişti. İşletmeci olarak ben, mahkeme kararlarını uygulamayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve ekibi hakkında tekrar suç duyurusunda bulundum. Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde İçişleri Bakanlığınca yapılan incelemeler sonucunda Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun hakkında iki konudan soruşturma açılmasına karar verildi" diye konuştu.

"Usulsüz tahliye ile işletme eşyalarına el konuldu"
Usulsüz tahliye ile işletmede bulunan malların da Kula Belediyesince el konulduğunu savunan Onaran, “Usulsüz tahliye ile işletmede bulunan mallar Kula Belediyesince el konuldu. Kapalı alandaki mallar için mahkeme, icra, bilirkişi, polis olmadan kapı kilidinin kırılarak içeri girilmesi işlemi, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un ne kadar gözü dönmüş olduğunun ve kanunları, hukuku hiçe saydığının bir göstergesidir. Mahkeme kararı, Kaymakamlık Tahliye kararı gibi kararlar olmadan kapı kilidinin kırılması da Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un kurumlar arasındaki hiyerarşiyi hiçe saymasının bir göstergesidir. Bu cesareti nereden almaktadırlar? Bu durum yetki gasbı girişimidir. Ben 10 bin 600 TL kira bedeli öderken, 5 bin TL kira bedeli ile Beşibiryerde A.Ş.’ye tahsis edilmesi işlemi ise belediye nezdinde kamuyu zarara uğratmaktır. Ayrıca Belediye Meclis Kararları incelendiğinde Beşibiryerde A.Ş.’ye usulsüz tahsis edilen dükkân, kafeterya, düğün salonu, sinema salonu, kahvehane gibi birçok mekanların olduğu görülmektedir. Bu yerlerin Kula Belediyesince başka kişi ve işletmelere ihale olmadan kiraya verilmesi, kötü kokular barındırmakta olup usulsüzlük içinde usulsüzlüktür. Bu mekanların tahsis edilen kira bedelleri ile ihalesiz olarak başkalarına peşkeş çekilen mekanların kira bedelleri arasındaki miktarlar incelendiğinde devletimizin ne kadar çok zarara uğratıldığı görülmektedir. Usulsüz tahsis yapılan yerler, ihalesiz verilen kamu dükkanları hakkında devletimizin ilgili birimlerine de basın aracılığıyla suç duyurusunda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
İddialar sonrası Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun henüz bir açıklama yapmadı.

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