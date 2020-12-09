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'Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat!' Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı

İHA

'Lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat!' Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı

Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ilgili olarak, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmaması ve sobanın olduğu odada yatılmaması gerektiğini söyledi. Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden bahseden İlgün, “Unutulmamalıdır ki soba değil, ihmal öldürür” diyerek vatandaşları uyardı.
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin, yanlış bilgiler, kullanım hataları ve ihmaller sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler olduğunu ve alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. İlgün, "Ülkemizde özellikle, güneybatı yönünden esen lodos rüzgarının estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek vatandaşlarımızın özellikle, karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için evin içinde ve civarında alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır” dedi.

"Lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalı"
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden de bahseden Uzm. Dr. İlgün, şöyle konuştu: "Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmesi, düzenli olarak baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olunması, karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olunması, kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesini sağlanmalı, soba aşırı doldurulmamalı, yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmamalı, yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmamalı, lodoslu havalarda sobalı odada kesinlikle yatılmamalı, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır. Ayrıca bacaların, çatıların en üst seviyesinin 5080 santimetre üzerinde olması gerekir. Eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir. Öncelikle 112 acil servisi arayın ve derhal hastaneye gidin ve ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki soba değil, ihmal öldürür.”

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