Akhisarspor'a kaptan sözü



Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) -

TFF 1'nci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetle tehlike hattına yaklaşan Akhisarspor'da takım kaptanı Kadir Keleş, arka arkaya İzmir ekipleriyle oynayacakları Ege derbilerinden en az 4 puan hedeflediklerini söyledi. Yeşil-siyahlılarda Süper Lig döneminden beri 7 sezondur forma giyerek takımın en eski oyuncusu olan Kadir, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan haftanın ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde bugün oynaması gereken Adanaspor maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenen Akhisarspor'da Kadir, "Adanaspor maçının ertelenmesiyle arka arkaya İzmir ekiplediyle mücadele edeceğiz. Son haftalarda şansızlığın da etkisi ile 3 maçı kaybettik. Buna dur demek için Altınordu ve Altay maçlarından en az 4 puan alarak kendimizi ispat etmek istiyoruz. Şartları herkes biliyor. Kadroda kalan tecrübeli ve genç arkadaşlarla sahaya çıkıyoruz. Biz oyuncular olarak saha çıkarak en iyi mücadeleyi göstermeye çabalıyoruz" dedi.

WEBO VE BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Akhisarspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germen deplasmanında maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun ırkçı ifadesine maruz kalan Medipol Başakşehir'in antrenörü Pierre Webo ve İstanbul temsilcisine destek verdi. "Irkçılığı hayır" mesajı paylaşan yeşil-siyahlılar, kulübün sosyal medya hesaplarından Başakşehir'e destek için, "Avrupa'nın göbeğinde tüm Avrupa'ya insanlık dersi veriyorsunuz. Duruşunuz duruşumuzdur. Yanınızdayız" ifadelerini yayınladı. Akhisarspor'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki haftanın ilk antrenmanını resmi olarak olmasa da kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşi Serhat Özbey de izledi. Tarak kemiğinden ameliyat olan Hasan Ali ile cezalı duruma düşen Rotman ve Musa Nizam çalışmada yoktu. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

2020-12-09 10:59:55



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