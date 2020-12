Akhisarspor'da Cem Kavçak gitti

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'nci Lig'de son 3 maçta puana hasret kalan Akhisarspor'da bir süredir Evren Özbey yönetimiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Teknik Direktör Cem Kavçak, yardımcılarıyla birlikte görevinden istifa etti. Takımı daha önce Süper Lig'den düştüğü sezon çalıştırıp bu yıl yuvaya dönen genç teknik adam, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde oyuncularıyla vedalaşırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kavçak, "Öncelikle sezon başında teklif geldiğinde maddi manevi beklenti içerisine girmeden takımın başına geçtim. Tabii ki bu görevi kabul etmemdeki en büyük neden hayatımın en önemli değerlerin başından gelen Akhisarspor sevdası olmuştur. Sezon başında elimizdeki imkanlarla iyi bir takım oluşturmaya çalıştık ve iyi yolda da ilerledik. İyi işler de yaptığımıza inanıyorum" dedi.

Cem Kavçak, "Takımımız her hafta üzerine koyarak ilerliyordu. Tabii ki bunların öncesinde hazırlık maçları yapmadan ve kamp dönemi yaşamadan sezona başladık. Oynadığımız oyun her hafta üzerine koyarak gelişti ve bizlere umut verdi. Ama gelinen son noktada son 3 haftada alınan kötü sonuçlar bizi bu kararı almaya itti. Bugün itibari ile Akhisarspor teknik direktörlük görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bugüne kadar bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kavçak, sosyal medyadaki eleştirilerle ilgili, "Eleştiri her zaman olacaktır. Fakat hakaret ve şahsıma söylenen olumsuz sözler karşısında kırgınım. Ben Akhisarlıyım, pazara çıkıyorum, çarşıda dolaşıyorum. Bu eleştirileri yüzüme söylemelerini beklerdim. Hakaret ve şahsımı karalayan sözler için hukuki yollara baş vuracağım" ifadelerini kullandı. Akhisarspor, Kavçak yönetiminde bu sezon 12 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA)

2020-12-09 14:29:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.