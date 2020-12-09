2. Lig: Turgutluspor: 1 - Kırklarelispor: 3

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Turgutluspor, evinde konuk ettiği Kırklarelispor’a 31 mağlup oldu.



Stat: Yedi Eylül

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Serdar İla xx, Birtan Yavuz xx

Turgutluspor: Fatih x, Mert x, Süleyman x, Samed x (Samet dk. 59 x), Muhammet x (Mithat dk. 59 x), Marvin x (Burak dk. 59 x), Mete x (Emre Keskin dk. 83 x), Mutlu x (Koray dk. 37 x), Talha xx, Haşim x, Rıdvan x

Kırklarelispor: Umut xx, Serkan xx, İbrahim xx, Emre xxx, Görkem xxx (Kubilay Akyüz dk. 85 xxx), Yunus Emre xxx (Arda dk. 85 xx), Mert xxx, Hamza xx, Ersel xx (Emre Balkı dk. 83 x), Davut xx, Berkan xx (Atakan dk. 73 xx)

Goller: Talha (dk. 40) (Turgutluspor), Mert (dk. 2), Görkem (dk. 51), Kubilay Akyüz (dk. 88) (Kırklarelispor)

Sarı Kartlar: Süleyman, Mete, Mert, Talha, Emre Keskin (Turgutluspor), Berkan (Kırklarelispor)

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