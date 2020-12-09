2. Lig: Manisa FK: 1 - Uşakspor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta mücadelesinde Manisa FK, evinde ağırladığı Uşakspor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Can Cengiz xx, Fatih Karatağ xx, Ferhat Çalar xx
Manisa FK: Ömer xx, Mehmet Yılmaz xx, Erhan xx, Ahmet xx, Recep xx, Sertaç xxx, Mustafa xx (Çağrı dk. 79 x), Nizamettin xx, Hakan ? (Mehmet Güven dk. 16 xx), Zahit x (Volkan dk. 87 ?), Serdar x (Tayyib dk. 79 x)
Uşakspor: Hüseyin xx, Resul xx, İsmet xx, Alpay xx, Samet x (Berkay dk. 46 xx), Levent xx, Seçkin xxx, Selim x (Mehmet Bektaş dk. 75 xx), Kadir xx, Serhat xx, Mehmet Gürkan xx
Goller: Sertaç (dk. 2) (Manisa FK), Seçkin (dk. 90+5) (Uşakspor)
Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Hakan Barış (Manisa FK), Resul (Uşakspor)
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