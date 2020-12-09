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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli MHP’yi üzen ölüm MHP İlçe yöneticisi koronaya yenik düştü

İHA

Salihli MHP’yi üzen ölüm MHP İlçe yöneticisi koronaya yenik düştü

Manisa’nın Salihli ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Yönetim Kurulu üyesi Kamuran Alptekin(64), korona virüse (Covid19) yenik düştü. Alptekin’in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Salihli eski sanayi sitesinin sevilen isimlerinden ve aynı zamanda MHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan 2 çocuk babası Kamuran Alptekin, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı test sonucu koronaya yakalandığını öğrendi. Bunun üzerine durumu ağırlaşan Alptekin, Salihli’den Soma Devlet Hastanesine sevk edilip, burada tedavi altına alındı. Alptekin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi hem ailesini hem ülkücü camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu.
Korona virüse yenik düşen Alptekin, Cumhuriyet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
MHP Salihli İlçe Teşkilatı başsağlığı mesajında “Ülkücü hareketin neferlerinden yönetim kurulu üyemiz, Salihli sanayisinin sevilen esnaflarından, uzun yıllar parti içinde yöneticilik yapan, dava adamdı, abimiz, kardeşimiz Kamuran Alptekin’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Camiamızın başı sağolsun, Kendisine Allah'tan rahmet, basta ailesi ve yakınlarına sabır diliyoruz” denildi.
Öte yandan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da birer başsağlığı mesajı yayımladı.

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