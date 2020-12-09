Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten yaşamını yitirdi

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uluslararası boyutlarda birçok başarılı ameliyata imza atan Prof. Dr. Koyuncu, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanede tedavisine başlanan evli, iki çocuk babası Koyuncu, doktorların müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Koyuncu'nun ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-12-09 19:18:42



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