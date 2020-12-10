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Müftülükten yeni evli ve evlenecek çiftlere uzaktan eğitim Manisa Müftülüğü, daha önce yüz yüze yapılan 'Evliliğe ilk adım' seminerlerine uzaktan eğitimle devam ediyor

İHA

Müftülükten yeni evli ve evlenecek çiftlere uzaktan eğitim Manisa Müftülüğü, daha önce yüz yüze yapılan 'Evliliğe ilk adım' seminerlerine uzaktan eğitimle devam ediyor

Manisa İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından daha önce yüz yüze yapılan evliliğe ilk adım seminerleri, korona virüs pandemisi nedeniyle İnternet üzerinden verilmeye başlandı. Aralık ayında 16 çift ve nişanlı olmak üzere toplam 32 kişinin katıldığı seminerde 8 farklı konu 4 haftada işlenerek, ailenin sağlam temeller üzerine kurulması hedefleniyor.
Manisa İl Müftülüğü tarafından daha önce yüz yüze gerçekleştirilen 'Evliliğe ilk adım' seminerleri yaşanan yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi dolayısıyla sekteye uğramadan İnternet üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Aralık ayında yeni evli ve nişanlı 16 çift olmak üzere toplam 32 kişiye aile kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması konusunda Kur'an ve sünnet ışığında bilgiler veriliyor.
Konu hakkında açıklama yapan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumumuza dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik etmektedir. Aile kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda nişanlı ve yeni evli çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında 'Evliliğe İlk Adım' seminerleri yapılması planlanmıştır. Dünya genelinde yaşanan Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere riayet edilerek seminerler yüz yüze yapılacağı gibi uzaktan eğitim yoluyla da İnternet üzerinden çevrimiçi yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Biz de pandeminin yoğunlaşmasından dolayı bu seminerlerimizi Aralık ayı itibariyle uzaktan eğitim yoluyla yapmaya başladık." dedi.
Seminerler hakkında bilgi veren Manisa Aile ve Dini Rehberlik İl Koordinatörü Dr. Ahmet Erdinçli ise, "Her ay devam edecek seminerlere nikâh için başvuran çiftler öncelikli olmak üzere, yeni evlenen yani en fazla 5 yıldır evli olan çiftlere ve nişanlılara yönelik gerçekleştirilecek olan 'Evliliğe İlk Adım' seminerlerine katılmak isteyenlerin Aile ve Dini Rehberlik Merkezimize başvurmaları veya telefonla il ve ilçe müftülüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir." diye konuştu.

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