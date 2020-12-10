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Üzümün başkentinde zeytin üretimi artıyor Üzüme göre hem ilaç hem de gübre maliyetleri daha az olan zeytin üretimi Alaşehir'de 20 bin dekar alana ulaştı Zeytinyağı işletme tesisini inceleyen Kaymakam Abdullah Uçgun, üreticilerin sıkıntı yaşamaması için alternatif ürünleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi

İHA

Üzümün başkentinde zeytin üretimi artıyor Üzüme göre hem ilaç hem de gübre maliyetleri daha az olan zeytin üretimi Alaşehir'de 20 bin dekar alana ulaştı Zeytinyağı işletme tesisini inceleyen Kaymakam Abdullah Uçgun, üreticilerin sıkıntı yaşamaması için alternatif ürünleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümüne alternatif olarak zeytin üretimi artıyor. Son yıllarda girdi maliyetlerinin üzüme göre daha düşük olması nedeniyle üreticiler tarafından tercih edilmeye başlanan ve hızla ekim alanları genişleyen zeytin bahçeleri ilçede yaklaşık 20 bin dekara ulaştı.
Alaşehirlilerin en büyük gelir kaynağı olan dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüme alternatif arayışlar kapsamında Alaşehir’de zeytin üretimi hızla artıyor. Devletin sertifikalı zeytin üretimini teşvik etmesi, üreticilerin zeytin dikimini cazip hale getirdi. Özellikle son yıllarda zeytinyağı ve zeytin tüketimi kültürünün gelişmesi ile birlikte zeytin ve zeytinyağı tüketimi de hızla artmaya başladı. Alaşehir’de yaklaşık 20 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Zeytin çeşidi olarak hem sofralık hem de yağlık olarak kullanılan ve bölge ekolojisine daha uygun olan Trilye zeytin türü en fazla yetiştirilen zeytin çeşidi. Sultaniye üzüme en büyük alternatif olan ürün konumunda olan Trilye zeytin çeşidi tanelerinin iri olması ve yağ kalitesinin daha iyi olması nedeniyle en çok tercih edilen çeşit oldu. Ayrıca zeytin üretiminin çekirdeksiz Sultaniye üzüme göre daha az ilaç ve gübre giderinin olması üreticilerin zeytini tercih etmelerinin başlıca nedenleri arasında bulunuyor.
Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir’de hizmet veren zeytinyağı üretim tesislerinde incelemelerde bulunarak, hem korona virüs salgını önlemlerini yerinde kontrol etti hem de üreticilerle sohbet etti. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak ile birlikte incelemelerde bulunan ve üreticilerle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Kaymakam Uçgun, üreticilerin de zeytin üretiminden memnun olduklarını belirtti. Kaymakamı Abdullah Uçgun, "İlçemizde bulunan zeytinyağı üretim tesislerini kontrol ediyoruz. Temel amacımız hem korona virüs tedbirlerine uyuluyor mu uyulmuyor mu yerinde görüyoruz, hem de buralara zeytin getiren vatandaşlarımızla sohbet ederek, vatandaşlarımızın dertlerini dinlemiş oluyoruz. Zeytinyağı tüm dünyada sağlıklı beslenmeye ilginin daha çok artması nedeniyle en çok tüketilen ve aranan yağ oldu. Ülkemizde de her yıl zeytinyağı tüketimi artıyor. Alaşehir olarak tabii ki, bizim ana gelir kaynağımız olmamakla birlikte son yıllarda üretimi artan bir üründür. Şu anda yaklaşık 20 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılmaktadır. Bu rakam her yıl hızla artmaktadır. Ancak Alaşehirliler için üzüm her şey demek. Alaşehir’in tüm ekonomisi üzüme dayalı. Ancak bu bir ilçenin uzun vadeli sürdürülebilir olması için düşündürücü bir durum. Çünkü herhangi bir ürüne bağımlı olduğunuz taktirde o üretim sektöründeki krizlerden ilçe ciddi oranda etkilenebiliyor. Bu tür sıkıntıları en aza indirmenin en iyi yollarından bir tanesi üretimde çeşitliliği artırmak, vatandaşlarımıza alternatifler üretebilmek. Zeytin üretimi de ilçemiz için ciddi oranda tercih edilebilir bir ürün haline geldi" diyerek zeytin üretiminin ilçede her yıl artmasını umduklarını dile getirdi.

Sıcaklar rekolteyi düşürdü
Bölgesel olarak sıcaklar nedeniyle rekoltenin yaklaşık yüzde 15 oranında düştüğünü belirten zeytin üreticisi Ali Akbaş, "Mayıs ayında olan sıcak havalar zeytin rekoltesini düşürdü. Zeytinler tam çiçek üzerindeydi. Sıcakların etkisiyle çiçeklerini döktü, zeytinleri yaktı. Onun için rekolte düşük. Mayıs ayında 40 derecenin üzerinde sıcak oldu. Bu sıcaklar zeytinleri yaktı. Zeytin işleme tesisleri ortalama 5 kilo zeytin için 1 kilo zeytin yağı veriyor" dedi.
Alaşehir’de zeytinyağı üretim tesisleri sahibi Mustafa Madanoğlu, "Dünya standartlarında olan üretim tesislerimizde sağlıklı, hijyen ve güvenli üretim yaparak, vatandaşlarımızın düzenli ve sağlıklı beslenmesi temel ilkemizdir. Kaymakam Abdullah Uçgun ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak tesislerimizi ziyaret ederek bizleri gururlandırdılar, mutlu ettiler" dedi.

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