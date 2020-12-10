Manisa'nın bir ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde doğalgaz heyecanı

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesi doğalgaza kavuşuyor. Yüklenici firma tarafından ilçenin birçok noktasında doğalgaz boruları döşenmeye başladı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde doğalgaz çalışmalarının hızlanması vatandaşları heyecanlandırdı. Doğalgazın önümüzdeki kış ayına yetişmesi beklenirken, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz de çalışmaları yakından inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

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