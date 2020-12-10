Akhisarspor'da Mesut Dilsöz iddiası

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyetle tehlike hattına yaklaşan Akhisarspor'da bir süredir Evren Özbey yönetimiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Teknik Direktör Cem Kavçak görevinden istifa ederken, adaylar arasında Mesut Dilsöz'ün isminin geçtiği öğrenildi. Dilsöz, önceki günlerde Balıkesirspor'daki görevinden ayrılmıştı.

Geçen sezon devre arasından beri transfer yasaklısı olan, sezon başında ayrılan 13 ismin yerini altyapıdan gençlerle takviye edebilen yeşil-siyahlılarda kağıt üzerinde olmasa da başkanlığı yürüten Evren Özbey ve kardeşleri, devre arasında transfer yasağını kaldırmak için de girişimlerini sürdürüyor. Akhisarspor şimdiden antrenmanlarda yabancı oyuncu deniyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2020-12-10 11:27:40



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