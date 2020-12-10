Turgutluspor'da seri bitti

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor'u evinde 2-1 yenip zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşürdükten sonra üst üste deplasmanda Tarsus İdmanyurdu'na 4-0, iç sahada Kırklarelirspor'a 3-1 mağlup olarak 27 puanla 3'üncü sıraya gerileyen Turgutluspor, ağır yara aldı. İç sahada bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayan kırmızı-siyahlı takımın evindeki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Turgutlu ekibi, son 2 maçında kalesinde 7 gol görerek savunmasıyla SOS verdi. Pazar günü deplasmanda 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan zirve takipçisi Vanspor'la karşılaşacak Turgutluspor, kötü gidişe son vermeye çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2020-12-10 12:19:57



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