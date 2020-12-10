Manisa için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İHA

Manisa için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa için çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Manisa merkez ve 12 ilçesi için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak vatandaşların su baskını, sel, dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün akşam saatlerinden itibaren Manisa merkez ve çevre ilçelerinden Soma, Kırkağaç, Saruhanlı, Akhisar, Gördes, Köprübaşı, Gölmarmara, Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 2060 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Sağanak yağışlar 10 Aralık Perşembe Günü (bugün) 18.00'da başlaması beklenirken 11 Aralık Cuma 03.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Manisa TSO başarılarına bir yenisini daha ekledi Manisa TSO ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Manisa TSO başarılarına bir yenisini daha ...
Turgutluspor'da seri bitti
YEREL HABERLER Turgutluspor'da seri bitti
Manisa FK moral bozmadı
YEREL HABERLER Manisa FK moral bozmadı
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz iddiası
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Mesut Dilsöz iddiası
Yusuf kazada öldü, kaçan sürücü düşen plakadan yakalandı
YEREL HABERLER Yusuf kazada öldü, kaçan sürücü düşen plakadan ...
Manisa'nın bir ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde doğalgaz heyecanı
YEREL HABERLER Manisa'nın bir ilçesi daha doğalgaza ...
Üzümün başkentinde zeytin üretimi artıyor Üzüme göre hem ilaç hem de gübre maliyetleri daha az olan zeytin üretimi Alaşehir'de 20 bin dekar alana ulaştı Zeytinyağı işletme tesisini inceleyen Kaymakam Abdullah Uçgun, üreticilerin sıkıntı yaşamaması için alternatif ürünleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Üzümün başkentinde zeytin üretimi artıyor Üzüme göre ...
Müftülükten yeni evli ve evlenecek çiftlere uzaktan eğitim Manisa Müftülüğü, daha önce yüz yüze yapılan 'Evliliğe ilk adım' seminerlerine uzaktan eğitimle devam ediyor
YEREL HABERLER Müftülükten yeni evli ve evlenecek çiftlere uzaktan ...
TBL: Akhisar Basket: 85- Manisa BBSK: 84
YEREL HABERLER TBL: Akhisar Basket: 85- Manisa BBSK: 84
Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde yakalandı Kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan genç adama çarparak ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Yayaya çarpıp kaçtı düşen plakası sayesinde ...
Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını ...
Teknik Direktör Özbalta maçı değerlendirdi
YEREL HABERLER Teknik Direktör Özbalta maçı değerlendirdi
Yunusemre Belediyesi yakacak yardımlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi yakacak yardımlarını sürdürüyor
Salihli MHP’yi üzen ölüm MHP İlçe yöneticisi koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Salihli MHP’yi üzen ölüm MHP İlçe yöneticisi koronaya ...
2. Lig: Manisa FK: 1 - Uşakspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Manisa FK: 1 - Uşakspor: 1
2. Lig: Turgutluspor: 1 - Kırklarelispor: 3
YEREL HABERLER 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Kırklarelispor: 3
Manisa Futbol Kulübü - Uşakspor: 1-1
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Uşakspor: 1-1
Yağmursuyu ızgaralarına atılan çöpler, su birikintilerine neden oluyor
YEREL HABERLER Yağmursuyu ızgaralarına atılan çöpler, su ...
Turgutluspor - Kırklarelispor: 1-3
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kırklarelispor: 1-3
Turgutluspor - Kırklarelispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kırklarelispor (FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor'da Cem Kavçak gitti
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Cem Kavçak gitti
Manisa Futbol Kulübü - Uşakspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Uşakspor (FOTOĞRAFLAR)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X