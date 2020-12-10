Manisa takımları haftayı kötü kapattı

Manisa’nın profesyonel liglerdeki 5 temsilcisi bu haftayı galibiyetsiz kapattı. Akhisarspor’un maçının ertelendiği haftada, Manisa FK, Somaspor ve Manisaspor haftayı bir puanla kapatırken Turgutluspor ise kendi evinde mağlup olarak zirve yolunda yara aldı.

Manisa’nın TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’deki 5 temsilcisi haftayı galibiyet alamadan kapattı. Manisa'nın TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor’un ligin 13. haftasında kendi evinde oynayacağı Adanaspor maçı, Adanaspor’un yeni tip korona virüs vakaları nedeniyle ertelenirken, maçın ne zaman oynanacağı ise henüz açıklanmadı.

Manisa’nın TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve lider durumda bulunan Manisa FK ise kendi evinde ligin 14. hafta karşılaşmasında Uşakspor A.Ş. ile 11 berabere kaldı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor ise kendi evinde Kırklarelispor’a 31 yenilerek zirve yarışında büyük bir yara aldı ve 3. sıraya geriledi.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta zirveye oynayan Somaspor kendi evinde Şile Yıldızspor ile 33 berabere kaldı. 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Manisaspor ise deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada Edirnespor ile 11 berabere kalarak son sıradan kurtulamadı.

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