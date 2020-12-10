Manisa'da, evin odunluğu yandı

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Altay Mahallesi'ndeki Tınaztepe Sokak 20 numarada bulunan, Mustafa Kemal Güler'e ait evin odunluğundan öğleden sonra dumanlar yükselmeye başladı. Yangın çıktığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürüp, kontrol altına aldı. Odunlukta hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-12-10 17:12:28



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