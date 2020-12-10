Akhisarspor’da Mesut Dilsöz dönemi

TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor’da Cem Kavçak’ın istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Mesut Dilsöz getirildi.
Akhisarspor'un yeni teknik adamı belli oldu. Yeşilsiyahlılar Mesut Dilsöz ile anlaştı. 53 yaşındaki teknik direktör son olarak 20202021 sezonunda Balıkesirspor’da görev yaparken 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. Ligin 3. haftasında Cem Kavçak’ın başında olduğu Akhisarspor’a karşı Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da yeşilsiyahlılar 20 kazanmıştı. Dilsöz’ün bu hafta sonu oynanacak olan Altınordu mücadelesinde takımın başında olması bekleniyor.
Akhisarspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile 20202021 sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. İmza Törenine Başkanımız Evren Özbey, yöneticilerimiz Serhat Özbey, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir katıldılar. Akhisarspor Camiamıza hayırlısı olsun" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.