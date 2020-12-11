Manisaspor kolay kaybetmiyor

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

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MANİSA, (DHA) -

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını kaldırmasına rağmen sezon başından beri düşme hattında son sırada çakılı kalan Manisaspor, teknik direktör Bülent Ataman yöneteminde kazanamasa da kaybetmiyor. Ligde Ataman yönetiminde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alan Manisaspor, yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılarak umut tazeledi. Siyah-beyazlı ekip, maçın başında öne geçip kaleci Ahmet'in kırmızı kart görmesiyle 55 dakika 10 kişi oynadığı Edirne Belediyesi Paş Edirnespor deplasmanında 1-1'lik galibiyetle altın değerinde 1 puan kazandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-12-11 10:29:06



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