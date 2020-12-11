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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisaspor kolay kaybetmiyor

DHA

Manisaspor kolay kaybetmiyor


MANİSA, (DHA) - 
Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını kaldırmasına rağmen sezon başından beri düşme hattında son sırada çakılı kalan Manisaspor, teknik direktör Bülent Ataman yöneteminde kazanamasa da kaybetmiyor. Ligde Ataman yönetiminde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik alan Manisaspor, yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılarak umut tazeledi. Siyah-beyazlı ekip, maçın başında öne geçip kaleci Ahmet'in kırmızı kart görmesiyle 55 dakika 10 kişi oynadığı Edirne Belediyesi Paş Edirnespor deplasmanında 1-1'lik galibiyetle altın değerinde 1 puan kazandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-12-11 10:29:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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