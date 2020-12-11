Turgutluspor'da İbrahim Cezayir'e güvenoyu



TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 2 maçında Tarsus İdmanyurdu'na 4-0 (D), Kırklarelispor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Turgutluspor'da yönetim, Teknik Direktör İbrahim Cezayir'e güvenoyu verdi. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oynadığımız son 2 maçta aldığımız 2 mağlubiyetin ardından Turgutluspor Yönetimi olarak Teknik Direktörümüz İbrahim Cezayir'in sonuna kadar arkasında olduğumuzu belirtiriz" mesajı verildi.

Turgutluspor yönetiminin yazılı açıklaması şöyle: "Teknik Direktörümüz İbrahim Cezayir ve ekibinin yanındayız, bu süreçten yine hocamız ve ekibi tarafından yapılacak çalışmalar sonucunda çıkacağımızdan eminiz. Turgutluspor'a inanan ve Turgutluspor aşığı olan taraftarlarımıza gönüllerini ferah tutmalarını, takımımızın en kısa zamanda yine iyi sonuçlar alacağına inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz. Hedefimiz güzel bir sistem yaratmak."DHA-Spor Türkiye-Manisa

2020-12-11 10:52:10



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