Atık sular yeniden kazanılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda atık suların değerlendirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlayacağı proje üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda proje toplantısı yapıldı. 9 Eylül Üniversitesi’nin destek vereceği Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan proje toplantısında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Valiliği AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener ve ilgili personeller yer aldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, yapılan toplantının amacıyla ilgili olarak, “Bu projede asıl amacımız atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun tarımda verimli bir şekilde kullanılması, yeraltı sularının daha çok içme suyunda tercih edilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

Proje toplantısında hazırlanan projenin uygulama safhaları hakkında fikir alışverişinde bulunurken, projenin en kısa zamanda uygulanabilir hale getirilerek çevreye olan katkının verilmesi kararlaştırıldı.

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