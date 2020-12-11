Salihli Ovası’nda bağlar budanıyor Sosyal mesafeli, maskeli bağ budama

Manisa’nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, havaların soğuyup, bağların yapraklarını dökmesinin ardından, bölgenin en önemli ihracat ürünlerinden üzüm bağlarında budama çalışmalarına başladığını söyledi. Yalvaç, budama çalışmalarını yerinde inceledi.

Salihli Ovasında yaklaşık 12 bin hektar alanda üzüm bağının yer aldığına dikkat çeken Başkan Yalvaç, bağdaki budamanın üretim için önem taşıyan bir işlem olduğunu vurgu yaparak, yaprağı dökülmeden budanan üzüm bağında ise üründe verim kaybı oluştuğunu kaydetti. Budamaya başlanması için öncelikle yaprakların tamamen dökülmesinin beklenmesi gerektiğini dile getiren Yalvaç, "Budama, bağın gelişimini, kalitesini ve verimini arttırır. Asma, dinlenme devresinden, yani yapraklarını döktükten sonra budanmalıdır. Bu dönemde organlar arası madde alışverişi durmuş haldedir. Budama için en uygun dönemdir. Yaprağı dökülmeyen bağ ise asla budanmamalıdır” dedi.

Bağlardaki budama çalışmalarının hava şartlarına göre mart ayına kadar devam edeceğini belirten Yalvaç, budamanın ise mutlaka ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini dile getirdi.

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