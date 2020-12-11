Manisa'da yağmur duası

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Kış mevsiminin gelmesine karşın Türkiye genelinde beklenen yağışların olmaması nedeniyle vatandaşlar bugün Cuma namazı sonrası yağmur duası etti. İl genelindeki tüm camilerde okunan duaya katılan binlerce vatandaş ellerini semaya açarak 'Amin' dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-12-11 14:57:22



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