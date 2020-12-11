Meteorolojiden Manisa için hem kuvvetli yağış hem fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 12 Aralık Cumartesi günü Manisa için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler göre; Manisa ilinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (12 Aralık 2020 Cumartesi) il genelinde kuvvetli (2150 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın Manisa il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (5070 km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (6080 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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