Kısıtlamayı ihlal edip alkol metre üflemeyi reddeden şahsa, 6 bin 666 TL ceza

Manisa’nın Kula ilçesinde dün gece uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin devriyesine takılan alkollü bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve alkol metreyi üflemeyi reddetmesinden dolayı toplamda 6 bin 666 TL para cezası uygulandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ülke genelinde olduğu gibi Kula’da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında devriye faaliyetini yürütürken, alkollü bir şahsın otomobili ile seyir halinde olduğunu fark etti. Kısa sürede durdurulan otomobil sürücüsü işlemleri yapılmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada trafik ekiplerinin ölçüm yapmak için uzattığı alkol metreyi üflemeyi reddeden sürücü, hastaneye götürülerek rapor alındı. Hem kısıtlama ihlalinden hem de alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan şahsa toplamda 6 bin 666 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan emniyet güçlerinin kısıtlama sürecinde denetimleri de son hızıyla devam ediyor.

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