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Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu Manisa’da 6 patenli genç 2 ayrı motosiklete tutunarak yoğun trafikte seyretti Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşüren gençlerin o anları bir sürücü tarafından kaydedildi

İHA

Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu Manisa’da 6 patenli genç 2 ayrı motosiklete tutunarak yoğun trafikte seyretti Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşüren gençlerin o anları bir sürücü tarafından kaydedildi

Manisa’da 6 patenli gencin iki ayrı motosiklete tutunarak yoğun trafik içinde seyretmesi tepkiye neden oldu. O anlar bir sürücü tarafından kaydedilirken patenli gençlerin rahat tavırları dikkat çekti.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi İzmir Caddesinde Cuma günü çekilen görüntülerde arka arkaya seyreden iki ayrı motosikletin birinde 2, diğerinde 4 patenli hem motosiklete hem de birbirlerine tutunarak yoğun trafik içinde yolculuk etti. Gençler hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir araç içinden cep telefonuyla kaydedilirken gençlerin rahat tavırları ve birbirlerine tutunarak yoğun trafik içinde ölümüne yolculukları görenlere pes dedirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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