Turgutluspor zor deplasmanda

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri sürdürdüğü zirve mücadelesinde üst üste 2 şok mağlubiyetle yara alan Turgutluspor, yarın ikinci sıradaki yerini devralan Vanspor'a konuk olacak. Van Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Turgutluspor'da cezalı duruma düşen Mert forma giyemeyecek. İlk 5 haftayı lider geçtiği ligde evindeki 6 maçlık galibiyet serisi hafta içinde Kırklarelispor önünde son bulan Turgutluspor, 14 haftada 27 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Vanspor ise yine 14 haftada 28 puanla ikinci basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2020-12-12 12:55:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.