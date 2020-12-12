Turgutluspor zor deplasmanda

Varank: "Bir milletvekili çıkıp dedi ki 'Sayın Bakan aşı geliştiriyordu ama nal topluyor.' Bu ifadeyi gerçekten kınıyorum"

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri sürdürdüğü zirve mücadelesinde üst üste 2 şok mağlubiyetle yara alan Turgutluspor, yarın ikinci sıradaki yerini devralan Vanspor'a konuk olacak. Van Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Turgutluspor'da cezalı duruma düşen Mert forma giyemeyecek. İlk 5 haftayı lider geçtiği ligde evindeki 6 maçlık galibiyet serisi hafta içinde Kırklarelispor önünde son bulan Turgutluspor, 14 haftada 27 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Vanspor ise yine 14 haftada 28 puanla ikinci basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2020-12-12 12:55:17



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