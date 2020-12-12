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Akhisar çevre yolu törenle açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı çevre yolu açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı Bakan Karaismailoğlu: “2003’te sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol ağımızı bugün 28 bin kilometreye çıkardık” “Çevre yolumuz sayesinde 1 yıl içerisinde zamanda 56 milyon lira yakıttan 6 milyon lira olmak üzere toplamda 62 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız” “Kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir”

İHA

Akhisar çevre yolu törenle açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı çevre yolu açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı Bakan Karaismailoğlu: “2003’te sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol ağımızı bugün 28 bin kilometreye çıkardık” “Çevre yolumuz sayesinde 1 yıl içerisinde zamanda 56 milyon lira yakıttan 6 milyon lira olmak üzere toplamda 62 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız” “Kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir”

Manisa’nın Akhisar ilçesinin kent içi geçişindeki trafik yoğunluğunun azaltılarak, ulaşım standardının yükseltilmesi amacıyla yapılan Akhisar çevre yolunun açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılım gösterdiği törende açılış kurdelesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kesti.
İzmirİstanbul Otoyolu güzergahı üzerinde bulunan ve şehir içi trafiği sebebiyle sürekli uzun araç kuyruklarının oluştuğu Akhisar’da yapımı tamamlanan 13,1 kilometrelik çevre yolunun açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ulaşımın her modunda yaptığımız yollar üretimi, ticareti ve istihdamı geliştirip canlandırması bakımından aynı akarsular gibidir. Hayat kalitesinin ve medeniyetin ölçüsü olan yollarımız Anadolu sathında bir ağ gibi illerimizi ve ilçelerimizi sarmakta refah ve bereket taşımaktadır. 2003’te sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol ağımızı bugün 28 bin kilometreye çıkardık. Trafik güvenliğini arttırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük. Binlerce can kurtardık. Taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık. Seyahat konforu sağladık ve süreleri kısalttık. Ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık. Can güvenliği, konfor, hız ve erişim bakımında adeta ülkemize çağ atlatan projelerimiz sanayiye ve tarıma omuz vermiştir. Doğu ve Batı arasında kalkınmada iş olanaklarında eğitimde, kültürde eşitlik sağlamak kesintisiz işleyen bir ulaşım sistemiyle ve çağdaş haberleşme olanaklarıyla mümkün olmuştur. Stratejik hedefimiz ülkenin her noktasını birbiriyle en güvenli ve hızlı seyahate uygun şekilde bağlantılarmak ve bütünsel kalkınmaya destek olmaktır” dedi.

“Kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir”
Akhisar çevre yolunun Akhisar’ın çevresiyle olan ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve şehir içi trafiğini rahatlatacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Şehrin içinde egzoz emisyonu dolayısıyla karbondioksit salınımını azaltarak nefes aldırırken ulaşımı güvenli konforlu ve hızlı hale getirmiş olacak. Akhisar çevreyolunun hizmete girmesiyle birlikte kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir. Çevre yolumuz sayesinde 1 yıl içerisinde zamanda 56 milyon lira yakıttan 6 milyon lira olmak üzere toplamda 62 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız. Yolumuz sayesinde 2,5 milyon kilogram karbon emisyonu salınımından elde edilecek tasarruf ise yılda bin 114 ağaca eş değerdir. Önemli karayollarının geçiş noktasında yer alan Akhisar İstanbul – İzmir devlet yolu güzergahında yer almaktadır. Aynı zamanda Bergama, Soma, Akhisar ve Salihli, Gölmarmara Akhisar ilçe yolları da Akhisar merkezinden geçmektedir. Akhisar çevreyolumuzda 5’i farklı seviyeli 1’i modern döner olmak üzere 6 adet kavşak bulunmaktadır. Yol boyunca 3’ü çift, 3’ü tek olmak üzere 6 adet köprü inşa ettik”

Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören alanına video konferans yöntemiyle bağlandı. Bugüne kadar ulaşım başta olmak üzere birçok alanda yapılan hizmetlerden söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar çevre yolunun hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, protokol üyeleri ve yüklenici firma yetkilileri tarafından Akhisar çevre yolunun açılış kurdelesi kesildi.
Açılış törenine, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Akhisar çevre yolu hakkında
İzmirİstanbul Otoyolu üzerinde bulunması sebebiyle yıllardır kent girişinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Akhisar, çevre yoluna kavuştu. Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8,8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevre yolunda, kalan 4,3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlanarak hizmete girdi. Yıllık ortalama günlük trafik değeri 32 bin 770 araç olan İstanbulİzmir Devlet yolu güzergahında önemli bir geçiş noktasında bulunan Akhisar, hayata geçen projeyle kent içi trafiği konusunda rahat bir nefes alacak. Proje kapsamında 5'i farklı seviyeli, 1'i modern olmak üzere 6 kavşak, 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 köprü inşa edilerek, hizmete sunuldu.

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