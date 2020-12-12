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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı


Eda EBRU NANECİErsan ERDOĞANSerkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı ManisaAkhisar çevreyolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da bulunduğu protokol üyelerinin kurdele kesme töreniyle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyasetimiz ülkeye ve millete eser kazandırma hizmet etme siyasetidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde bulunması sebebiyle yıllardır kent girişinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Akhisar, çevreyoluna kavuştu. Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8.8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevreyolunda, kalan 4.3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlandı. Toplam uzunluğu 13.1 kilometre olan yol, bugün törenle hizmete girdi. Yıllık ortalama günlük trafik değeri 32 bin 770 araç olan İstanbul-İzmir Devlet yolu güzergahında önemli bir geçiş noktası olan Akhisar, hayata geçen projeyle kent içi trafiği konusunda rahatlatacak. Proje kapsamında 5'i farklı seviyeli, 1'i modern olmak üzere 6 kavşak, 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 köprü inşa edilerek hizmete sunuldu.
ManisaAkhisar çevreyolunun açılışı için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, "Akhisar çevreyolu Akhisar'ın çevresiyle olan ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve şehir içi trafiğini rahatlatacak. Şehrin içinde egzoz emisyonu dolayısıyla karbondioksit salınımını azaltarak nefes aldırırken ulaşımı güvenli konforlu ve hızlı hale getirmiş olacak. Akhisar çevreyolunun hizmete girmesiyle birlikte kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir. Çevre yolumuz sayesinde 1 yıl içerisinde zamanda 56 milyon lira yakıttan 6 milyon lira olmak üzere toplamda 62 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız. Yolumuz sayesinde 2.5 milyon kilogram karbon emisyonu salınımından elde edilecek tasarruf ise yılda bin 114 ağaca eş değerdir. Önemli karayollarının geçiş noktasında yer alan Akhisar İstanbulİzmir devlet yolu güzergahında yer almaktadır. Aynı zamanda Bergama, Soma, Akhisar ve Salihli, Gölmarmara Akhisar ilçe yolları da Akhisar merkezinden geçmektedir. Akhisar çevreyolumuzda 5'i farklı seviyeli 1'i modern döner olmak üzere 6 adet kavşak bulunmaktadır. Yol boyunca 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 adet köprü inşa ettik" dedi.
Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akhisar ülkemizin en kaliteli zeytinlerin yetirildiği yerler arasında buluyor. Akhisar'ı potansiyeline kavuşturmak için çok önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bu yatırımlardan biri de Akhisar çevreyoludur. Büyük trafik yükü şehir merkezinin üzerine binmiş durumdaydı. İnşa ettiğimiz 13 kilometreyi aşkın uzunluğa sahip çevre yolu ile ülkemizi bu yükten kurtardık. Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4.3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını bugün resmen hizmete alıyoruz. Araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azaldı. Ulaşım projesini bir ülkenin hedeflerine ulaşmasının temel alt yapısı olarak görüyoruz. Ulaşım seferberliği başlattık. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bu uzunluğun üzerine 410 tünel inşa ettik. Altyapı sayesinde hem ulaşım kolaylaştı. Hem kazalar azaldı hem de konfor yüklendi. İhracatımız arttıkça, üretim tesislerimizin lojistik alt yapımızın önemi ortaya çıktı. Eğitimden sağlığa her halanda benzer bir tablo ortaya koymak mümkündür. Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır. Bizim siyasetimiz ülkeye ve millete eser kazandırma hizmet etme siyasetidir. Allah´ın yardımı ve milletimizin desteği ile son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
"ÜLKEMİZİ HEDEFLERİMİZDEN KOPARMAYI BAŞARAMADILAR"
Konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Uluslararası yatırımların önemi tartışılmazdır. Hiçbir ülke sadece kendi geliri ve kaynaklarıyla büyük bir kalkınma hamlesini hayata geçiremez. Kendi yaptığımız yatırımın yarısı kadar yatırımcı çekmişiz. Keşke çok daha fazla olsaydı. Bu yatırımlarla üretim ve ihracat yapıldı hiç kimse bu yatırımları sırtlayıp gidecek değil. Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Biz sağlam durdukça kardeşliğimize sahip çıktıkça bu ülkeye kimse diz çöktüremez. Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir. Ülkemizi daha büyük projelerle buluşturmak için gecegündüz çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
AB ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi, son derece yanlıştır. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır. Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek haklı davasından dolayı Türkiye'yi cezalandırmaya çalışamaz. Türkiye dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edecektir. Demokratik standartlarımızı ileriye götürmeyi sürdüreceğiz. Alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlı yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan reformlar konusunda ise, "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Biz kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz. Potansiyelimize güvenerek alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlıkla yürüyeceğiz" diye konuştu.
Akhisar'daki kurdele kesimi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti. Sonrasında Bakan Karaismailoğlu, kurdele kesiminin ardından otomobilin direksiyonuna geçerek yolda ilk sürüşü yaptı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Eda EBRU NANECİErsan ERDOĞANSerkan ÖZDEMİR
2020-12-12 16:41:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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