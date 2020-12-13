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Kadınlar pandemide üretime evde devam ediyor

DHA

Kadınlar pandemide üretime evde devam ediyor


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'da bir araya gelerek kooperatif kuran kadınlar, pandemi döneminde üretimi evde sürdürüyor. Ürettikleri yöresel hediyelik eşyaları internet üzerinden satışa sunan kadınlar, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Hem gelir elde etmek hem de el becerilerini geliştirmek adına bir araya gelerek 12 yıl önce kooperatif kuran kadınlar, koronavirüs sürecinde evlerinde üretmeye başladı. Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı 65 kadın, salgın sebebiyle ürettikleri yöresel hediyelik eşyaları internet üzerinden satışa sunuyor. Üretime ara vermeyen kadınlar, aile ekonomilere katkı sağlıyor.
Kooperatif ortaklarından Sezgin Delibaş, "10 yıldır kooperatifteyim. Bu süreçte hem üretim yapıp hem bunları satışa koyuyoruz. Pandemi dolayısıyla maalesef yaklaşık 1 yıldır evde üretime devam ediyoruz. Bu şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Yöresel hediyelik eşyalar üzerine üretim yapıyoruz. Kitre bebeklerimiz, bez bebeklerimiz, dokuma ürünlerimiz, keçe ürünlerimiz ve ahşap ürünleri gibi hediyelik ürünler üretiyoruz" diye konuştu.
Kooperatif Başkanı Nilgün Beşerik de, koronavirüsün kendilerini sarsmasına rağmen mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Daha önce çeşitli fuarlarda stantlar kurarak, satış yapıyorduk. Koronavirüs döneminde bunların hiçbirini yapamıyoruz. Evlerinde üreten kadınlar, ürettiklerini kooperatifimize getirerek pazarlanması noktasında mücadelemize devam ediyoruz. Koronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi bizim kooperatifimizi de sarstı. Ürün satışlarımız düştü. Yerel yönetimlerimizin destekleriyle ayakta durmaya çalışıyor ve üretmeye devam ediyoruz. Kadınlar üretiyor, ekonomiye can veriyor. Kooperatif ortaklarımız evlerde üretmeye devam ediyor ve ürettiklerimizin pazarlanması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle de internetten satış yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-12-13 09:53:15

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