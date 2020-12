MER Koleji’nde online eğitim her alanda hız kesmeden devam ediyor

Yüz yüze eğitim sürecinden online eğitime geçilmesinin ardından anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilerine titiz bir eğitim öğretim sunan MER koleji, şimdi de yüz yüze eğitimde olduğu gibi her cumartesi günü 09.0013.00 saatleri arasında yapılan kulüp çalışmalarına online platformda devam ediyor.

Manisa’nın en iyi eğitim öğretim kurumlarından biri olan MER Koleji her alanda öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. Akademik eğitimin yanı sıra kulüp çalışmalarına da büyük önem veren MER Kolejinde yüz yüze eğitim sürecinde yapılan çalışmalar artık her cumartesi online olarak gerçekleştiriliyor. Saat 09.00 ila 13.00 arasında gerçekleştirilen kulüp çalışmalarına öğrenciler ise büyük bir istekle katılıyor.

MER Koleji kurucu temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, “Okulumuzda öğrencilerimize, okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri başta olmak üzere temel becerilere ek olarak en az bir spor ve sanat dalında yetkin olacakları özgün öğrenme ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki farklı alanlardaki öğrenmeler birbirini destekliyor. Hayatta her şey sayılardan ibaret değil. Öğrenciyi başarılı kılacak sonsuz konu var. Yeter ki çocuk doğru alana yönebilsin. İlgi ve yeteneklerin oluşumu, sosyalleşme ve düşünme becerilerinin gelişimi, öğrencilerimizin kritik dönem özelliklerini düşündüğümüzde oldukça önemli. Dolayısıyla bu dönemde öğrenciye zengin yaşantılar sunulmalıdır ki öğrenci, kendinde var olan potansiyeli keşfedebilsin. Bu zengin yaşantılar sayesinde öğrenci pek çok şeyi dener, geriye kalan ise onun kişiliğini oluşturur. İşte bu kapsamda planladığımız, uzaktan eğitim sürecinde dahi vazgeçmek istemediğimiz kazanımlar doğrultusunda bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı kulüp çalışmaları, MER Koleji eğitim sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biridir.” dedi.

