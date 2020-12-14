Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı



Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, geç saatlerde İstanbulİzmir Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hayri A. yönetimindeki 34 RG 4000 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bağaj kısmından çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Erdem ve Oğuz Gargın Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kırkağaç Erdinç ALKAN

2020-12-14 02:00:12



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