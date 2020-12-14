TBL: Manisa BBSK: 85- Konyaspor: 74

Türkiye Basketbol Ligi’nin 10. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK), Muradiye Spor Salonu’nda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 8574 galip ayrılarak sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü.
Maç: Türkiye Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk
Manisa Büyükşehir Belediyespor: İnanç, Faik (4), Kaan (7), Tolga (10), Ramazan (12), Gökhan (11), Calvin (10), Alican (8), Umut (10), Recep (13), Mert
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Konyaspor: Erkin (13), Oğulcan (12), Murat (14), Hazer (24), Cengiz (4), Kaan, Ali (4), Mustafa, Arda (3),
Baş Antrenör: Cem Cengiz Karadağ
1.Periyot: 1723
2.Periyot: 2314
3.Periyot: 2116
4.Periyot: 2421
Maç sonucu: 8574 Manisa BBSK lehine.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.