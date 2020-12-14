Akhisarspor Mesut Dilsöz'le gülemedi



İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor'un başında çıktığı ilk maçta Altınordu deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Teknik Direktör Mesut Dilsöz kötü gidişatı durduramadı. Cem Kavçak'ın ayrılmasıyla göreve getirilen deneyimli teknik adam, takımın eksiklerinin olduğunu dile getirdi. Özellikle hücum anlamında eksik taraflarının olduğunu belirten Dilsöz, "Yediğimiz gollerde de rakibin pozisyonu yoktu. Futbolcularım ellerinden gelen mücadeleyi sergiledi. Ancak oyunsal anlamda eksikliklerimiz var" dedi.

Daha çok çalışacaklarını vurgulayan Dilsöz, "Akhisarspor büyük bir camia, son yıllarda ülke futboluna damga vurmuş kulüplerimizden biri. Bu şekilde sonuçlar yakışmıyor. Basit goller yedik. Hücumda organize olamadık. Ancak tüm bu handikapları daha çok çalışarak yok edeceğiz" yorumunu yaptı. Akhisarspor son 4 maçında Keçiörengücü'ne 6-0, Ankaraspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 2-0 ve Altınordu'ya 3-2 yenildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR

2020-12-14 10:59:58



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